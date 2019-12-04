Алжир, , 23:22 — REGNUM В Алжире начался судебный процесс в отношении бывших высокопоставленных правительственных чиновников страны, в том числе двоих бывших премьер-министров, 4 декабря передает агентство Reuters.

Экс-главам правительства Алжира и их соратникам были предъявлены обвинения в совершении тяжелых коррупционных преступлений.

Бывшим премьер-министрам Ахмеду Уяхия и Абдельмалеку Селлалу предъявлены обвинения в «незаконном присвоении государственных средств, злоупотреблении служебным положением и предоставлении неправомерных привилегий».

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