Алжир, , 03:53 — REGNUM Участники массовых протестов в Алжире, выступающие за смену политической системы и проведение коренных реформ, потребовали отменить президентские выборы, намеченные на 12 декабря. Об этом 22 ноября сообщает портал TSA (Tout sur l'Algérie).

Крупнейшая протестная акция накануне прошла в столичном городе Алжир. По сведениям издания, её участниками стали несколько тысяч человек. Аналогичные манифестации состоялись Айн-Дефле, Беджайе, Блиде, Буире, Джиджеле, Константине, Маскаре и других городах страны.

По мнению протестующих, кандидаты, участвующие в выборах, являются «представителями правящего режима», а потому «неспособны на реальные преобразования». Таким образом, заявляют оппозиционеры, у граждан Алжира слишком маленькое доверие к выборному процессу, инициированному администрацией президента и правительством.

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