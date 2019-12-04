Симферополь, , 20:22 — REGNUM Крымчане благодарны руководству Казахстана за честную и объективную позицию по поводу статуса российского полуострова. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» 4 декабря написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией, заявил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Это очень важное и знаковое заявление, которое, безусловно, будет способствовать разрушению мифов о Крыме, созданных антироссийской пропагандой. Мы, крымчане, благодарны руководству Казахстана за честную и объективную позицию, за глубокое понимание ситуации», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее участию в форуме нацменьшинств ООН, который проходил в Женеве, не пустили представителей крымской делегации: ректора КИПУ Чингиза Якубова, заместителя муфтия мусульман Крыма Эсадуллаха Баирова, главу региональной общественной организации «Украинская община Крыма» Анастасию Гридчину.

Об этом: Крымчан не пустили на форум нацменьшинств в ООН