Симферополь, 4 декабря 2019, 20:22 — REGNUM Крымчане благодарны руководству Казахстана за честную и объективную позицию по поводу статуса российского полуострова. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» 4 декабря написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее участию в форуме нацменьшинств ООН, который проходил в Женеве, не пустили представителей крымской делегации: ректора КИПУ Чингиза Якубова, заместителя муфтия мусульман Крыма Эсадуллаха Баирова, главу региональной общественной организации «Украинская община Крыма» Анастасию Гридчину.