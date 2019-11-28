Симферополь, , 16:45 — REGNUM Крымскую делегацию не допустили к участию в форуме нацменьшинств ООН, который проходит в Женеве. Об этом ИА REGNUM 28 ноября сообщили в пресс-службе постоянного представительства Крыма при президенте России.

В частности, на форум не попали ректор КИПУ Чингиз Якубов, заместитель муфтия мусульман Крыма Эсадуллах Баиров, глава региональной общественной организации «Украинская община Крыма» Анастасия Гридчина.

«Подготовка к участию в двенадцатом форуме национальных меньшинств ООН, который проводится 28−29 ноября в Женеве, омрачена беспрецедентным давлением со стороны организаторов на крымских делегатов, выраженном в недопуске на мероприятие представителей руководства крымско-татарских образовательных и духовных организаций», — отметили в представительстве.

Российская делегация намерена обратиться в секретариат ООН с письменным протестом.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года председатель рабочей группы экспертов-юристов по вопросам международно-правового характера при главе РК Александр Молохов заявил, что России необходимо инициировать судебные разбирательства против западных санкций в отношении Республики Крым и Севастополя в Европейском суде справедливости в Люксембурге.

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