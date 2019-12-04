Лондон, , 18:49 — REGNUM Обязательства в рамках НАТО, наращивание торгового оборота и вопросы энергосферы обсудили 4 декабря на встрече в Лондоне президенты США и Турции, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Уточняется, что глава Соединённых Штатов Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита НАТО обсудили, в частности, планы увеличить товарооборот двух стран на сто миллиардов долларов.

Напомним, Трамп и Эрдоган 4 декабря провели встречу на полях саммита НАТО, причём СМИ сообщали, что переговоры в таком формате не были запланированы.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп и Эрдоган провели встречу на саммите НАТО