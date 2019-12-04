Лондон, , 17:13 — REGNUM Встреча американского и турецкого президентов Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась 4 декабря на саммите НАТО в британской столице, передаёт NTV.

Уточняется, что детали переговоров, которые не были заранее запланированы, пока не разглашаются.

Напомним, саммит НАТО идёт второй день. Одной из острых двусторонних проблем у Вашингтона и Анкары остаются действия Турции в Сирии против курдов.

Накануне, 3 декабря, турецкий лидер провёл на тему «урегулирования» в Сирии четырёхстороннюю встречу с лидерами Великобритании (премьер-министр), Германии (канцлер) и Франции (президент).

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