Берлин, , 16:56 — REGNUM Призывать прочие страны Запада к высылке российских дипломатов из-за убийства гражданина Грузии в Берлине германские власти не планируют, пишет 4 декабря Sueddeutsche Zeitung.

По данным источников издания, германские власти сравнивают эту ситуацию с «делом Скрипаля», когда британское правительство призвало партнёров последовать его примеру и выслать российских дипломатов. В Берлине, пишет издание, так поступать не хотят.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после сообщений в СМИ о том, что к убийству грузинского гражданина Зелимхана Хангошвили 23 августа 2019 г. в Берлине причастны российские спецслужбы, германские власти решили выслать из страны двух сотрудников посольства РФ.

Москва заявила, что примет в отношении Берлина ответные дипломатические меры. По данным следствия в ФРГ, в убийстве обвиняется гражданин РФ, который задержан.

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