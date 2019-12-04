Москва, , 16:14 — REGNUM Ответные меры пообещала Россия после высылки двух российских дипломатов из Берлина, сообщили 4 декабря в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя решение Германии выслать двух российских дипломатов на фоне сообщений в СМИ о причастности Москвы к убийству в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили 23 августа 2019 г., в МИД РФ назвал его «недружественным» и «безосновательным» шагом.

«Вынуждены осуществить комплекс ответных мер», — сообщили в российской ведомстве.

Напомним, массмедиа распространили информацию, согласно которой к нераскрытому убийству Хангошвили, которое произошло в столице Германии, причастны российские спецслужбы.

После этого германский МИД объявил, что из страны высылаются два сотрудника российского посольства. Российскому послу в Берлине была вручена нота протеста.

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