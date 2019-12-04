Минск, , 16:01 — REGNUM Тема «кадрового голода» стала ключевой в ходе состоявшегося 4 декабря совещания Александра Лукашенко с «активом Минской области». Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Белорусский лидер заострил внимание на проблемах в кадровой политике столичной области. При 209 персонах в кадровом резерве вакантными остаются 47должностей на уровнях облисполкома и райисполкомов. В том числе: заместители председателей райисполкомов — начальники управлений по сельскому хозяйству и продовольствию, руководящие работники комитетов экономики, по труду, занятости и социальной защите, структурных подразделений райисполкомов по архитектуре и строительству, образованию.

«На какой положительный результат можно рассчитывать, если на данных участках отсутствуют руководители? И зачем вам такой резерв? Тридцать вакансий руководителей в организациях сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности — это уже похоже на провал в кадровой работе. Например, как может работать ОАО «Вилейский райагросервис», если должность директора не занята с 2015 года?», — заявил Лукашенко.

Он также отметил: с начала 2019 года 12 руководителей уволены по «дискредитирующим основаниям», из них 3 являлись «первыми лицами» районов. За пять лет 69 управленцев различного уровня скомпрометировали себя и освобождены от занимаемых должностей, напомнил бессменный белорусский лидер.

Он заявил: «Я хотел бы обратить внимание нового губернатора на эти проблемы и требую самым серьезным образом навести порядок в работе с кадрами!». При этом в Конституции Белоруссии нет упоминаний про «губернаторов» — есть председатели облисполкомов, которых Лукашенко назначает лично.

Лукашенко представил подчинённой ему чиновничьей «вертикали» нового руководителя Миноблисполкома — Александра Турчина, которого он назвал «молодым губернатором» и накануне снял с должности вице-премьера. Несмотря на это, отметил Лукашенко, «новый губернатор — «человек от земли».

В целом же, заявил Лукашенко, «за годы нашей независимости» на посту председателя Миноблисполкома были очень сильные управленцы. И проблемы, которые предстоит решать Турчину, тоже сильно давят на авторитет власти.