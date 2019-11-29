Минск, , 16:47 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение назначить первым заместителем главы правительства нынешнего министра экономики Дмитрия Крутого, курирующего переговоры с Россией по интеграции. Об этом сообщает 29 ноября пресс-служба главы республики.

Как уточняется, занимающий в настоящее время должность первого вице-премьера Белоруссии Александр Турчин будет назначен губернатором Минской области.

Кандидатуру Дмитрия Крутого на правительственный пост ранее поддерживал сам Александр Турчин, называя его одним из наиболее подготовленных специалистов в правительстве.

«Я думаю, вы предложите кандидатуру хорошего министра, который будет патриотом Беларуси, будет достойно вести диалог не только на Востоке, но и на Западе», — приводит пресс-служба слова Лукашенко.

Белорусский президент уточнил, что пока дорожные карты по интеграции с Россией останутся в ведении Крутого.

«Будем тут помогать, насколько надо. Опора, поддержка будет нормальной. Нам не надо сейчас менять руководителя нашей группы, тем более немного осталось: буквально несколько дней до окончания этой работы. Потом, если будет нужно и если группы сохранят работу, министр спокойно заместит эту должность», — сказал он.

Напомним, ранее сегодня Александр Лукашенко анонсировал существенные кадровые перестановки в белорусском правительстве после Нового года, когда действующий кабинет отчитается о результатах своей работы.

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