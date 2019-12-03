Москва, , 20:37 — REGNUM Юбилейный, семидесятый саммит НАТО, который стартовал 3 декабря в Лондоне, является «поминками» военного блока. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его мнению, военный альянс фактически разваливается. В скором времени блок может перестать существовать.

«Старый, больной, изношенный организм, который никому не нужен. Внутри идёт грызня. Позор, когда генсек выступает в виде куклы-марионетки. Лозунг о том, что Россия главная угроза Европы, — это лозунг, который умер безвозвратно», — заявил эксперт.

Также Коротченко заявил, что Германия и Франция как крупнейшие производители оружия в Евросоюзе крайне недовольны тем, что не могут реализовать свою продукцию в ЕС, поскольку США вынуждают страны покупать американское вооружение.

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