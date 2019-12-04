Берлин, , 15:26 — REGNUM Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России Сергея Нечаева в связи с делом об убийстве гражданина Грузии в Берлине. Об этом 4 декабря сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

По данным собеседника издания, МИД Германии вручило послу ноту протеста.

В августе в Германии по подозрению в убийстве был задержан российский гражданин. Следствие полагает, что от его рук в Берлине погиб 40-летний гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили.

В Германии считают, что к преступлению причастны российские власти. Сегодня, 4 декабря, два российских дипломата были объявлены персонами нон-грата.

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