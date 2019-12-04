Москва, , 15:09 — REGNUM В Госдуме расценили как недружественный шаг объявление персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине на основании одних подозрений в якобы причастности России к убийству гражданина Грузии, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

«Объявление персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине на основании одних подозрений в якобы причастности России к убийству гражданина Грузии — явно недружественный шаг. Это сродни кампании «хайли лайкли» по делу об отравлении Скрипалей, развязанной в 2018 году в Великобритании. Расследование не закончено, никаких доказательств не предъявлено, тем не менее, все надуманные и беспочвенные выводы уже сделаны!» — указал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Иначе, как «очередным проявлением антироссийской истерии подобный подход назвать нельзя», рассуждает парламентарий.

«В любом случае, уверен, что российская сторона отреагирует адекватно в соответствии с существующей дипломатической практикой», — заключил он.