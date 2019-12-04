Симферополь, , 14:29 — REGNUM Министром образования Крыма стала экс-директор академической гимназии Валентина Лаврик. Об этом на своей странице в Facebook 4 декабря сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Министром образования, науки и молодёжи назначена Валентина Васильевна Лаврик, ранее возглавлявшая Симферопольскую академическую гимназию», — отметил Аксёнов.

По его словам, Валентина Лаврик — преподаватель украинского языка и литературы, русского языка и литературы высшей категории, учитель-методист. Заслуженный учитель Крыма. Также она была одним из инициаторов переименования украинской гимназии Симферополя в академическую гимназию в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, об отставке предыдущего министра образования Крыма Натальи Гончаровой, которая занимала свой пост с 2014 года, стало известно 12 ноября 2019 года.

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