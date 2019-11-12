Симферополь, , 13:20 — REGNUM И.о. министра образования, науки и молодёжи Крыма Наталья Гончарова покинет свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 12 ноября в правительстве РК.

«Да, Наталья Георгиевна приняла решение продолжить свою карьеру в другом месте. Скоро будет официальное заявление по этому поводу», — отметил собеседник агентства.

По предварительной информации, пост главы минобраза РК может занять депутат крымского парламента Лариса Георгиади, которая руководит частной гимназией «Консоль».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что зампредседателя Совета министров РК Дмитрий Полонский покидает свой пост и возглавит инвестиционную компанию. Алла Пашкунова и Лариса Опанасюк также уходят с должностей зампредседателей крымского правительства.

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