Лондон, , 13:41 — REGNUM Президент США Дональд Трамп остался доволен своей встречей с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом Трамп написал 4 декабря в своём в Twitter.

«Я доволен моей встречей с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном на Даунинг-стрит, 10, вчера вечером», — отметил американский лидер.

Трамп добавил, что обсудил с собеседником много тем, в том числе деятельность НАТО и торговлю.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры Британии и США встретились 3 декабря на полях саммита НАТО в Лондоне. Трамп после встречи назвал Джонсона очень способным политиком.

Читайте также: Трамп назвал Джонсона «очень способным» лидером