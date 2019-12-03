Лондон, , 13:35 — REGNUM Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона «очень способным», об этом 3 декабря сообщает Reuters.

«Я думаю, что Борис очень способный, и я думаю, что он хорошо справится со своей работой», — отметил Трамп, выступая на саммите НАТО в столице Великобритании городе Лондоне.

Глава Белого дома подчеркнул, что не хочет вмешиваться в электоральный процесс Соединенного Королевства, однако не может не высказать свое мнение по поводу премьер-министра.

Напомним, 12 декабря в Великобритании пройдут парламентские выборы. По предварительным данным, у Консервативной партии, лидером которой является Борис Джонсон, высокие шансы на победу.

Читайте ранее в этом сюжете: Saxo Bank «шокировал» своими предсказаниями на 2020 год