Москва, , 12:49 — REGNUM Обвинения в том, что Россия может быть причастна к убийству гражданина Грузии в Берлине абсолютно беспочвенны, заявил 4 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Там серьезных подозрений нет, и быть не может. Какое отношение к российским властям? Это абсолютно беспочвенные предположения», — сказал Песков, комментируя предположения рядя СМИ Германии о том, что к убийству могут быть причастные российские власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 40-летний гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили был убит из огнестрельного оружия в августе 2019 года в Берлине.

По данным следствия, убийца подъехал к нему на велосипеде сзади и произвел выстрелы, а затем скрылся на электроскутере. Спустя несколько часов по подозрению в убийстве был задержан гражданин России. Также сообщалось, что дело рассматривают не просто как криминальное происшествие, а как спецслужбистскую операцию.

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