Москва, , 11:40 — REGNUM Говоря о готовности к сотрудничеству с НАТО, Владимир Путин использует не настоящее, а прошедшее время, и эту же постановку вопроса следует взять на вооружение и российским дипломатам, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 4 декабря, комментируя высказывания президента России.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин на совещании по развитию оборонзаказа заявил, что НАТО свойственны блоковые стереотипы мышления, устаревшие и не могущие быть инструментом сотрудничества в быстро меняющемся мире.

«Тему взаимоотношений России и НАТО президент формулирует четко и ясно. На чём он делает акцент? На том, что причина обострения отношений между нашей страной и Североатлантическим альянсом — в его, альянса, возросшей агрессивности, в том, что само его необоснованное с точки зрения стремления к миру существование, его политика, его военные приготовления, — всё это представляет для нашей страны серьёзную угрозу.

Причина этого — не некий «испуг» Запада от России. Это президент тоже чётко обосновал на примере очередности возникновения НАТО и Варшавского договора, роспуска Варшавского договора и последовавшего за этим расширения и наращивания сил со стороны НАТО.

Примечательно, что говоря о готовности к сотрудничеству с НАТО, Владимир Путин использует не настоящее, а прошедшее время: не «выражаем», а «не раз выражали»; «не раз делали шаги навстречу», но встретили грубый отказ учитывать интересы России.

Вот такую постановку вопроса надо взять на вооружение нашим послам, а не извиняющийся тон, не лепетание о том, что, мол, Россия «не готова следовать ряду вопросов политической линии, проводимой Вашингтоном» (а по другим вопросам она что, готова идти в чужом фарватере?). Хватит, играя на руку западным пропагандистам, пытаться убеждать «партнёров», что «Россия не угрожает НАТО». Кто выигрывает от оправданий наших дипломатов, что существующие между Россией и НАТО глубокие противоречия и её решимость защищать собственные интересы «не имеют никакого отношения к серьезным военным вопросам»?

В этой связи важно напомнить, где Владимир Путин дал вышеприведённые оценки разногласий между Россией и НАТО, где сформулировал свои политические установки. Сделано это было на совещании по развитию российского Военно-морского флота! Так имеют наши политические разногласия с НАТО отношение к серьезным военным вопросам или не имеют?

Сегодняшняя политика НАТО, агрессивные действия блока у наших границ — это угроза безопасности нашей страны. В современном мире переход военной угрозы из категории «потенциальная» в категорию «реальная» — дело нескольких секунд. Из этого и надо исходить», — отметил Михаил Демурин.