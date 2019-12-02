2 декабря 2019 | Время чтения 3 мин

Как вынудить НАТО и Великобританию в частности, согласиться не просто с наличием у России собственных интересов, но с тем, что она будет их отстаивать, то есть действовать вразрез с «политической линией, проводимой Вашингтоном, Лондоном и другими странами»? Этого посол не говорит. Такие, с позволения сказать, «эксперты» и «политики» в прямом смысле своровали и продолжают воровать у нашей страны историческое время.

Михаил Демурин, , 16:28 — REGNUM Посол Российской Федерации в Лондоне Андрей Келин сделал громкое и активно цитируемое предложение ни много ни мало в адрес всего НАТО. Причём сделал его, судя по всему, от имени всей России, ибо говорит он о «нашем послании» НАТО.

НАТО

На первый взгляд, это простое и очевидное послание. У России и НАТО, говорит он, есть разногласия, но заявления об исходящей от нашей страны угрозе НАТО являются «фейком», а значит, держа линию на обострение, Брюссель просто ошибается. Сегодня имеются все основания «пересмотреть сложившиеся отношения».

Давайте, однако, разберёмся. Во-первых, что значит «пересмотреть»? Как вынудить НАТО и Великобританию в частности, согласиться не просто с наличием у России собственных интересов, но с тем, что она будет их отстаивать, то есть действовать вразрез с «политической линией, проводимой Вашингтоном, Лондоном и другими странами»? Этого посол не говорит. Да и не может он этого сказать, поскольку выбить такое признание у современного НАТО можно, только предъявив ему такие силовые аргументы, которые заставят его заткнуть свою западную спесь известно куда.

Здесь надо сказать, что, к сожалению, акцент на мысль о том, что Россия никому не угрожает и поэтому у нас могут и должны быть хорошие отношения, был поставлен во главу угла нашей политики на западном направлении ещё в годы «перестройки». И многие у нас на эту заманку поддались, включая мидовцев. Но пора бы уже и протрезветь!

Отношения с Западом, с НАТО в частности, у нас плохие не потому, что они, ошибаясь, видят в нас угрозу себе, а потому, что они сами составляют усиливающуюся угрозу для нашей страны при любом из вариантов её развития. В варианте сателлита Запада — да, агрессии по отношению к нам будет меньше, но страна всё равно будет уничтожена. Вариант же действительной самостоятельности России совокупный Запад терпел только во времена СССР, да и то не весь тот период. История наших отношений после 1991 года всем известна, и у меня нет оснований считать, что или само по себе НАТО, или весь Запад целиком вдруг вразумятся.

Так что эта «простота» экспертов типа Келина, которые всё сводят к тому, что это, мол, Запад нас плохо понимает, но стоит ему понять нас лучше, стоит нам лучше объяснить себя, и всё можно «пересмотреть», она, как гласит известная поговорка, хуже воровства.

Воровство в данном случае — это не только фигура речи. Такое словоблудие по поводу «партнёрства» с НАТО и практические шаги на этом пути, к которым посол Келин в своём прежнем качестве имел прямое отношение, отняли у нас, как минимум, двадцать лет, которые можно и нужно было истратить на совершенно другой подход к политике на западном направлении. Такие, с позволения сказать, «эксперты» и «политики» в прямом смысле своровали и продолжают воровать у нашей страны историческое время.

И последнее. В пользу чего посол Келин предлагает пересмотреть текущие отношения? «Взаимопонимания»? «Взаимного учета интересов»? «Сотрудничества в устранении новых вызовов и угроз»? Если так, то это просто информационный шум. Вынеси такое в заголовок статьи, умные люди читать не будут. Предложи такое на переговорах, серьезные противники вежливо кивнут, а в перерыве, ухмыльнувшись, обсудят, как лучше, снова зацепившись за эту слабость России, обвести её вокруг пальца.

Но зачем нас на такой путь толкает посол Келин? Кому он голову-то задурить хочет?