Белград, , 10:42 — REGNUM Основными темами встречи президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича станут в том числе вопрос поставок российского газа сербским потребителям и увеличение товарооборота между двумя странами. Об этом Вучич заявил в эфире национального телевидения Сербии РТС.

«Мы не знаем, что может случиться в отношениях между Россией и Украиной, вся наша страна может оказаться под угрозой, это для нас жизненно важно, встанет вся промышленность», — сказал Вучич, говоря о поставках российского газа.

Кроме того, отметил он, одной из тем встречи станет товарооборот между странами. По его словам, в 2018 году он составил $3 млрд, за 10 месяцев 2019 года этот показатель должен быть увеличен. Также стороны намерены обсудить ситуацию в Европе и мире, резюмировал президент Сербии.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 4 декабря, президент России Владимир Путин встретится с Александром Вучичем в Сочи.

Ранее сербский лидер объявил, что Белград не намерен менять свою политику в отношении Москвы и российско-сербские отношения останутся братскими.

«Мы не будем менять политику, не вступим ни в НАТО, ни в ОДКБ», — сказал он.

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