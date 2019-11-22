Белград, , 11:17 — REGNUM

Сербский нейтралитет — давняя югославская традиция, и то, что действующие власти страны стараются придерживаться этой традиции, мудро с их стороны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 22 ноября, комментируя высказывания президента Сербии Александра Вучича.

Как сообщалось ранее, Вучич заявил, что Сербия не намерена вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ, а намерена сохранять военный нейтралитет, оставаясь в братских отношениях с Россией.

«Президент Сербии сделал мудрое заявление. Оно мне представляется мудрым не только по содержанию, но и по времени: после навязанного ему «скандала с российским шпионом».

«Шпионские страсти» оставим в стороне — глупо считать, что крупные державы ограничивают свои разведывательные интересы в той или иной стране только её секретами.

Что же касается сербского нейтралитета, то это давняя традиция Югославии. СФРЮ занимала авторитетные позиции в Движении неприсоединения. Советскому руководству подходы Югославии были далеко не всегда удобны, но её реальная самостоятельность придавала вес всему, что исходило из Белграда. Да и авторитету Движения неприсоединения она шла на пользу.

Если Белград в сегодняшних обстоятельствах удержится на этой позиции, хорошо. В конце концов, даже если оставить в стороне неизлечимую рану варварской натовской агрессии 1999 года, чисто политически Сербии странно было бы догонять, например, Болгарию в том, чтобы лишиться своего военно-политического суверенитета.