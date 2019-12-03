Тбилиси, , 15:52 — REGNUM В грузинском городе Мцхеты во время митинга облили водой одного из лидеров партии «Европейская Грузия» Гигу Бокерия. Об этом 3 декабря сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, водой Бокерию облил один из сторонников правящей партии «Грузинская мечта», которые также пришли на акцию.

Отмечается, что между двумя оппонирующими силами встали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ряд СМИ сообщал, что на той же акции в другого представителя оппозиции, лидера «Национального движения» Заала Удумашвили бросили бутылку и веник.