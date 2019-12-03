Нур-Султан, , 20:46 — REGNUM «Авторство» террористических атак важно в процессе подготовки к ним. Но в случае уже свершившейся трагедии не так важно, кто взял на себя ответственность», — сказал казахстанский политолог Замир Каражанов в ответ на интервью руководителя Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрея Новикова.

Политолог напомнил, что Казахстан соседствует со странами, которые не могут «похвастаться стабильностью».

«В первую очередь это Афганистан и Ирак. И хотя мы не имеем с ними общих границ, но мы не в силах задержать на таможне террористические риски и закрыть перед ними двери. Из этих стран теоретически возможен экспорт угрозы и миграция ее носителей. Естественно, перед Казахстаном, Россией и другими странами Центральной Азии стоит задача предотвратить или минимизировать происходящие процессы», — сказал Каражанов.

Угрозу ИГИЛ (организации, деятельность которой запрещена на территории РФ) эксперт предложил «вынести за рамки осуждаемого вопроса». Свою позицию политолог аргументировал двумя причинами.

«Во-первых, Казахстан не является врагом номер один для террористов этого запрещенного движения. Конечно, это не означает, что опасности для страны нет, но отсутствие Казахстана в списках приоритетных целей уже говорит о многом.

Во-вторых, угроза ИГ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) на сегодняшний день сильно преувеличена. Уничтожение одного из лидеров террористического движения спецслужбами США нанесло по радикалам серьезный удар. Их не без труда и не без потерь, но всё же начинают выдавливать из Сирии. А те трагедии, которые имели место в Казахстане и других странах Центральной Азии к ИГ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) имеют весьма опосредованное отношение».

Каражанов уточнил, что «авторство» террористических атак важно в процессе подготовки к ним. Но в случае уже свершившейся трагедии «не так важно, кто взял на себя ответственность».

»По логике подготовки нападений, по почерку преступников можно вычислить часть террористической системы — ее исполнителей и руководителей. А в случае провальной работы правоохранительных органов, когда нападение уже произошло и погибли люди, уже не так важно, под какими именно флагами выступали террористы», — пояснил он.

По мнению политолога, основная угроза сейчас исходит не от «возвращающихся террористов» и не от «спящих ячеек», а от внутренней нестабильности в Казахстане и регионе.

«Нужно уделить внимание внутриполитической ситуации в стране — обеспечить стабильность, порядок и соблюдение законов. Пустить ситуацию на самотек — вот главная опасность», — резюмировал он.