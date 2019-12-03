Москва, , 09:18 — REGNUM Свыше 10 тыс. человек в странах СНГ разыскиваются по обвинению в террористических и экстремистских преступлениях. Об этом рассказал руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков в опубликованном 3 декабря интервью ТАСС.

По его словам, АТЦ располагает данными о примерно 10 тыс. человек, объявленных в межгосударственный розыск за терроризм и экстремизм. При этом более половины из них — боевики, которые действуют или действовали ранее на территориях стран, не входящих в СНГ.

Новиков добавил, что розыск этих людей существенно облегчен сбором их фотоизображений. Удалось собрать около 4 тыс. снимков, что позволило в 2018 году задержать десятки разыскиваемых лиц.

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