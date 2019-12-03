Москва, , 21:49 — REGNUM Агентство по основным правам Европейского союза заявило, что в Европе при внедрении регулирующих технологий распознавания лица нужно руководствоваться строгими правилами, а именно:

— правовая база для определения ситуаций, при которых распознавание лиц действительно необходимо, должна быть прозрачной и детализированной;

— должна быть сформулирована конечная цель, которая будет определять четкую границу межу определением и распознаванием лица;

— во избежание нарушения баланса между государством и личностью в связи со страхами граждан по отношению к государству, эти технологии должны использоваться только в исключительных случаях;

— нет необходимости в использовании данных технологий во время демонстраций, так как они могут оказывать сдерживающее воздействие;

— алгоритмы никогда не дают точный результат, но с высокой степенью вероятности укажут на то, что одно и то же лицо может принадлежать двум разным людям, поэтому нужно всегда учитывать вероятность ошибки;

— при осуществлении государственных закупок технологий распознавания лиц в технической документации должны быть отображены фундаментальные положения, касающиеся таких прав, как защита данных или требования к отсутствию элементов дискриминации;

— власти должны обладать полной информацией от производителей оборудования и программного обеспечения для того, чтобы оценить последствия использования технологий;

— так как технологии развиваются очень быстро, то необходим мониторинг за ними независимыми контрольными органами.

В Москве внедрена и действует система распознавания лиц, насчитывающая более 160 тыс. камер. Первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействию коррупции столицы Елена Бутахина считает, что система распознавания лиц граждан через камеры наружного наблюдения в Москве соответствует российскому законодательству и конституции.

В ноябре 2019 года суд отказал москвичке Алене Поповой в иске о нарушении системой распознавания лиц прав человека и вмешательстве в личную жизнь. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что москвичка пользуется своим законным правом на обращение в суд, однако система распознавания лиц — это хорошо, так как имеется хорошая статистика результатов её применения.

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