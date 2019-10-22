Москва, , 10:58 — REGNUM Система распознавания лиц граждан через камеры наружного наблюдения в Москве соответствует российскому законодательству и конституции. Об этом 22 октября заявила первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействию коррупции столицы Елена Бутахина на заседании комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ходе мероприятия депутат Виктор Максимов поинтересовался у чиновника, есть ли необходимость финансирования камер биометрии, и напомнил, что в отношении правительства столицы уже подан первый иск, в котором москвичка заявила о нарушении своих прав в связи с работой системы опознавания лиц. Депутат отметил, что согласно статистике, в месяц при помощи камер в метро удаётся обнаружить всего 5−10 человек, находящихся в федеральном розыске.

В ответ Бутахина отметила, что обнаружение 5−10 разыскиваемых лиц в месяц, по её мнению, является хорошим результатом. Что касается самой системы распознавания лиц, то она законна, уверена чиновник.

«Это задача обеспечения безопасности, противодействия терроризму, все в рамках конституционного поля и в поле 182 федерального закона. Если мы отталкиваемся от норм гражданского кодекса, то обнародование и использование изображения гражданина возможно только с его согласия. Но такое согласие не требуется, если такое использование проводится в государственных, общественных интересах, на публичных мероприятиях. Значит, мы с вами правовое поле не нарушаем никоим образом», — сказала Бутахина.

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