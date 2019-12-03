Тбилиси, , 15:37 — REGNUM В грузинском городе Мцхета в одного из лидеров оппозиционного «Национального движения» Заала Удумашвили бросили бутылку из-под прохладительного напитка и веник. Об этом 3 декабря сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По мнению журналистов, хамский поступок был совершен сторонником правящей партии «Грузинская мечта». Это произошло в то время, когда Удумашвили давал представителям СМИ комментарий в прямом эфире.

«В меня попало что-то тяжелое, но это ничего. Это и есть лицо этой власти. То, как они стараются сохранить власть, посредством натасканного десятка людей», — отреагировал на нападение Удумашвили

Также сообщается, что человека, бросившего предметы в политика, задержали правоохранители.

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