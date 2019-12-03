Гонконг, Китай, , 14:53 — REGNUM В Гонконге противники вмешательства Вашингтона во внутренние дела Китая растоптали у посольства США американский флаг, а также сожгли картонную фигуру главы Белого дома Дональда Трампа, передает 3 декабря телеканал RTHK.

Отмечается, что собравшиеся у здания американского посольства манифестанты пели патриотические песни и скандировали: «Американцы, руки прочь от Гонконга!».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что закон США о правах человека и демократии в отношении Гонконга, подписанный на прошлой неделе, является «совершенно ненужным».

Суть закона заключается в том, что США будут ежегодно делать заявления относительно демократии в Гонконге — если состояние с правами человека в автономии будет неудовлетворительным с точки зрения Вашингтона, это будет поводом для введения санкций.

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