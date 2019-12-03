Пекин, , 12:06 — REGNUM Власти Китая рассматривают возможность введения визовых ограничений для американских чиновников из-за позиции Вашингтона Синьцзян-Уйгурском вопросе. Об этом на своей странице в Twitter написал главный редактор китайской англоязычной газеты Global Times Ху Сицзинь.

«Основываясь на том, что я знаю, с тех пор как конгресс США планирует принять закон по Синьцзяню, власти Китая рассматривают визовые ограничения в отношении американских официальных лиц», — написал он.

По его словам, речь идет об американских чиновниках, которые «гнусно высказывались относительно синьцзянского вопроса».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре министерство торговли США внесло в черный список 28 китайских организаций, которые якобы нарушают права мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе Китая. По мнению Вашингтона, эти организации якобы причастны к нарушению прав человека.

Позже госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его ведомство продолжает отмечать случаи «преследования, заключения под стражу и произвольных задержаний» уйгуров китайскими властями. Данное заявление было сделано им после встречи делегации уйгуров с представителями Госдепа США в Вашингтоне.

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