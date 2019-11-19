Эль-Хасака, Сирия, , 18:09 — REGNUM Подразделение американских военных высадилось с вертолётов на территории сирийской провинции Хасака и захватило в плен двух сирийцев, сообщает 19 ноября агентство SANA.

По информации агентства, инцидент произошёл в южной части провинции Хасака в населённом пункте Телль-Ахмар.

Американские военные высадились с вертолета, зависшего над одним из домов, и захватили в здании двоих молодых людей.

Другие подробности, а также причины этого происшествия, пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, военные США действуют на территории Сирии без мандата ООН и без разрешения законного правительства страны. На данный момент они сосредоточены в районе нефтяных месторождений и активно выкачивают сирийскую нефть, прикрываясь словами о защите нефтепромыслов от террористов.

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