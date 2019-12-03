Вашингтон, , 13:38 — REGNUM С покупкой российских ЗРК С-400 Анкара получила огромные проблемы с приобретением американских F-35. Об этом 3 декабря заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 3 декабря накануне саммита НАТО в Лондоне журналистам.

При этом американский президент отметил, что Анкара «купила истребители F-35 на миллиарды и миллиарды», и если США откажутся от поставок, Турция будет вынуждена искать другие варианты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенаторы США призвали администрацию Трампа ввести санкции против Турции за покупку российских С-400.

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