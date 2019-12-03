Вашингтон, , 04:29 — REGNUM Сенаторы США призывают администрацию американского президента Дональда Трампа ввести санкции против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», сообщает агентство Reuters.

«Наше терпение уже давно иссякло. Пора уже принимать закон… В противном случае это даст ужасный сигнал другим странам, что они могут нарушать законы США безо всяких последствий», — говорится в совместном письме сенатора-демократа Криса Ван Холлена и республиканца Линдси Грэма, адресованного госсекретарю Майку Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября стало известно, что президент США Дональд Трамп не намерен проводить личную встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе саммита стран-членов НАТО в Лондоне. При этом лидеры стран Североатлантического альянса намерены заявил президенту Турции о неприемлемости использования российских ЗРК С-400.

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