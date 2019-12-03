Москва, , 13:09 — REGNUM Встреча президентом России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 7 декабря в Сочи. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

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«Подтверждаю. Встреча готовится», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков уточнил, что на встрече планируется обсудить вопросы двусторонних отношений, дорожные карты по развитию Союзного государства, а также крупные инвестиционные проекты и «газовые дела».

«Путь интеграции двух стран давно был выбран, мы идём поступательно в развитии нашего Союзного государства», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее встреча главы двух государств Владимира Путина и Александра Лукашенко была анонсирована Минском. В пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что на 6 декабря в Сочи запланированы переговоры премьер-министров России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Сергея Румаса. После этого, 7 декабря состояние дел в Союзном государстве обсудят Владимир Путин и Александр Лукашенко.