Москва, , 14:46 — REGNUM Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу до конца 2019 года. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля уточнил, что такая договорённость была достигнута накануне, во время краткого общения глав государств в Бишкеке, где состоялось заседание лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Вчера в Бишкеке было краткое общение между Путиным и Лукашенко. Они условились встретиться до Нового года», — уточнил Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ пока отказался официально объявлять о встрече, пообещав, что обязательно сделает это в ближайшие дни.

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Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее общение президентов РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялось в октябре. Пользуясь поводом наступившего 7 октября 67-летия Путина, белорусский лидер позвонил российскому президенту и, вместе с поздравлениями, обсудил с ним вопросы объединения Белоруссии и России в формате Союзного государства.

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