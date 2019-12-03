Баку, , 12:39 — REGNUM Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта находятся в тупике.

«Нынешнее состояние переговорного процесса по нагорно-карабахскому вопросу никуда не ведет», — сказал он по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Баку.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров находится в Баку с официальным визитом. Глава МИД РФ встретится с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой министерства иностранных дел страны Эльмаром Мамедъяровым.

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