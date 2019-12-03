В Баку 3 декабря состоялись переговоры глав МИД России и Азербайджана Сергея Лаврова и Эльмара Мамедъярова. Они провели встречу один на один, в ходе которой обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

На 12:00 мск запланирована совместная пресс-конференция министров иностранных дел по итогам в Баку. Кроме того, состоится подписание Плана межмидовских консультаций на 2020 год.