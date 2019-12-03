3 Декабря
 
12:27

Мы как сопредседатели будем содействовать решению карабахского конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедьяровым в Баку.

12:10

Совместная пресс-конференция Сергея Лаврова и Эльмара Мамедъярова в Баку. МИД России

12:06

Баку. Иван Шилов © ИА REGNUM

12:05

Встреча Сергея Лаврова с Эльмаром Мамедъяровым в Баку. МИД Азербайджана