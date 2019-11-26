Анкара, , 22:53 — REGNUM Власти Турции отказались поддержать план военного блока НАТО по защите стран Прибалтики и Польши. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Североатлантическом альянсе.

Напомним, что в 2014 году военный блок НАТО объявил Россию своей главной стратегической угрозой. Альянс принял решение значительно усилить свое военное присутствие у западных границ России под предлогом сдерживания Москвы. Инфраструктура НАТО стала активно развертываться в странах Прибалтики и Польше.

Турция, которая также является членом НАТО, ведет довольно сложную игру. С одной стороны, Анкара остается в альянсе, но, с другой стороны, не получает от ключевых стран этого блока поддержки в своих внешнеполитических действиях, в частности в Сирии.

План НАТО по «защите» стран Прибалтики (читай — усиление позиции альянса у границ России) Турция не хочет поддерживать.

По данным источника, представители Турции в НАТО получили из Анкары установку занимать жесткую позицию и торпедировать планы альянса, а чтобы этого не происходило, Анкара требует, что НАТО признало силы самообороны курдов террористами.