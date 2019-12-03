Анкара, , 09:59 — REGNUM Россия является одним из главных партнёров Турции. Такое заявление президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сделал сегодня, 3 декабря, перед вылетом на саммит Североатлантического альянса, который пройдёт в столице Великобритании.

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Глава государства также указал на неизбежность скорого обновления НАТО. Турецкий политик добавил, что его страна рассчитывает на поддержку альянса в сфере борьбы с терроризмом.

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Напомним, ранее глава управления по связям с общественностью президента Турции Фахреттин Алтун заявлял, что официальная Анкара в последние годы не получает от НАТО той поддержки, на которую рассчитывала. Тем не менее, по его словам, Турция продолжит вносить вклад в деятельность альянса, но при этом «ожидает поддержки и от альянса в связи со своими проблемами».

Как сообщало ИА REGNUM, саммит НАТО пройдёт сегодня, 3 декабря, в Лондоне. Планируется, что главы стран — членов Североатлантического альянса примут решение о новом повышении готовности сил НАТО, а также решения по космосу и борьбе с терроризмом.