Екатеринбург, , 10:59 — REGNUM

Министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк на российско-турецком промышленном форуме, организованном Советом по внешнеэкономическим связям в рамках крупнейшей в России универсальной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019, заявил, что РФ является важным торговым партером Турции.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мустафа Варанк подчеркнул, что Турция полна решимости вывести отношения с Россией на кардинально новый уровень. Он констатировал, что особенно важный вклад в укрепление сотрудничества двух стран вносят их президенты — Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Министр продолжил, что в этой связи Турция ускорила структурные преобразования в сфере промышленности с целью повышения своего экономического потенциала и конкурентоспособности. Он добавил, что его ведомство полагает своей первоочередной целью увеличение объемов производства продукции с повышенной добавочной стоимостью, повышение общей производительности, внедрение в технологий и укрепление регионального сотрудничества.