Москва, , 09:01 — REGNUM Переговоры премьер-министра России Дмитрия Медведева и главы монгольского правительства Ухнагийна Хурэлсуха пройдут 3 декабря в Москве. Медведев и Хурэлсух обсудят вопросы развития сотрудничества двух стран в ряде областей, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Так, премьер-министры коснутся сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других областях. Итогом встречи, как ожидается, станет подписание ряда соглашений и корпоративных документов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2019 года визит в Монголию совершил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга подписали межгосударственный договор о дружественных отношениях двух стран. Путин, в частности, отметил заметный рост объёма российско-монгольской торговли. В 2018 году этот показатель вырос на 21%, а за первые семь месяцев 2019 года — ещё на 12%.

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