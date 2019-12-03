Тбилиси, , 09:01 — REGNUM Протестующие покинули территорию возле офиса правящей партии «Грузинская мечта» в Тбилиси вечером 2 декабря. Об этом сообщает грузинский «Первый канал» со ссылкой на правоохранительные органы.

Как рассказал журналистам представитель столичного управления полиции Кахи Бухрадзе, разошлись и протестующие, и силовики.

Сообщается, что данную информацию подтвердила телеканалу и представитель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Элена Хоштария. Она также подчеркнула, что на агрессию протестующие отвечали мирным митингом и заявила, что акции протеста будут продолжены.

Как передавало ИА REGNUM, Грузию с середины ноября сотрясают протесты, которые устраивают оппозиционные партии и движения. Протестующие недовольны тем, что правящая партия «Грузинская мечта» провалила голосование по внесению поправок в избирательное законодательство.

2 декабря у офиса этой партии собрались, как ее сторонники, так и недовольные. Один из лидеров протестного движения «Позор» Гиги Макарашвили ранее заявил, что из-за действий молодежного крыла «Грузинской мечты» пострадали пять человек.