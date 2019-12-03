Тбилиси, , 08:37 — REGNUM В Грузии пять участников акции протеста у офиса правящей партии «Грузинская мечта» пострадали от сторонников властей. Данное заявление 2 декабря сделал перед журналистами один из лидеров протестного движения «Позор» Гиги Макарашвили.

По его словам, члены молодежного крыла «Грузинской мечты» использовали против протестующих пиротехнику.

Макарашвили также заявил, что участники акции не покинут занятую территорию, несмотря на давление со стороны сторонников властей.

Как передавало ИА REGNUM, массовые акции протеста начались в Грузии в середине ноября после того, как провалилось голосование о поправках в избирательное законодательство. Оппозиционные силы называют виновными в этом депутатов «Грузинской мечты», которые составляют большинство в парламенте страны. 2 декабря протестующие, собравшиеся у офиса правящей партии, подрались со сторонниками власти.