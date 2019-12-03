Париж, , 08:53 — REGNUM В ЕС опасаются того, что Британия станет проводить агрессивную конкурентную стратегию в сфере правового регулирования, заявил экономист и эксперт по государственной политике Жан Пизани-Ферри в статье для издания Project Syndicate.

«Существует возможность того, что Великобритания попытается подорвать законодательство ЕС. Данный сценарий часто называют «Сингапур-на-Темзе», при котором Великобритания будет устанавливать менее строгие стандарты финансовой стабильности, будет более мягко подходить к вопросу о защите данных и, возможно, внесёт изменения в трудовое законодательство в надежде привлечь больше инвесторов. Подобные действия были бы справедливо признаны европейскими партнёрами Великобритании неэффективными и привели бы к тому, что ЕС ограничил бы доступ на свои рынки для британских экспортёров услуг», — заявил Пизани-Ферри.

По мнению эксперта, ЕС не должен просить Великобританию рабски копировать европейское законодательство, однако в Брюсселе должны ясно дать понять, что агрессивная конкуренция в сфере регуляции неприемлема.

«ЕС должен предложить Великобритании выбор: либо она соглашается придерживаться общих принципов и проявить сдержанность в плане регулирования, чтобы сохранить хороший доступ к европейскому рынку, либо она может отказаться от этого, что может сказаться на британском экспорте в ЕС», — говорится в статье.

Напомним, на следующей неделе, 12 декабря, в Соединённом Королевстве пройдут парламентские выборы. Предвыборная гонка разворачивается на фоне перенесённого до 31 января 2020 года Брексита.

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