Лондон, , 23:42 — REGNUM Добиться ужесточения миграционного законодательства планирует британская Партия Brexit, передаёт 22 ноября Sky News.

Комментируя предвыборную программу свой партии, Найджел Фараж заявил, что в случае победы на парламентских выборах его соратники будут добиваться ужесточения миграционных законов.

«Новые радикалы», как охарактеризовал свою партию Фараж, хотят остановить рост мигрантов в стране. По его данным, в минувшем году в Британию прибыли 226 тысяч мигрантов. Партия Brexit хочет, чтобы это значение не выходило за рамки 50 тысяч.

Напомним, парламентские выборы в Великобритании пройдут 12 декабря 2019 г. Предвыборная кампания проходит на фоне «отложенного» до 31 января 2020 г. Brexit.

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