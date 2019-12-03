Вашингтон, , 08:54 — REGNUM Европейским лидерам нужно оставить свои мечты по поводу «европейской армии» и осознать, что НАТО является единственным «военным щитом» ЕС в обозримом будущем, заявил политический обозреватель Андреас Клут в статье для издания Bloomberg.

«К сожалению, не стоит рассчитывать на то, что европейская армия появится в ближайшее время, если её вообще когда-нибудь создадут. Европейские лидеры должны честно себе в этом признаться, лучше бы они приложили усилия, чтобы рассеять сомнения по поводу трансатлантического альянса. Реальность заключается в том, что в обозримом будущем НАТО останется единственным для ЕС надёжным военным щитом», — говорится в статье.

Эксперт также указал, что фундаментальная проблема заключается в недоверии: нельзя сказать, что французы и немцы полностью доверяют друг другу, а что касается итальянцев, то они не доверяют ни Франции, ни Германии.

«В европейских государствах также существуют противоречивые исторические традиции, из-за чего создание единой командной иерархии практически невозможно. Постколониальная Франция считает военные действия законным инструментом внешней политики, а её президент обладает достаточными полномочиями для руководства своей армией. Германия, со времён окончания Второй мировой войны, отрицает военный интервенционизм», — отметил Клут.

Напомним, 3−4 декабря в Лондоне состоится саммит НАТО в честь 70-летия Североатлантического альянса. Участники саммита планируют обсудить способы укрепления трансатлантического сотрудничества.

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