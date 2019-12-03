Вашингтон, , 08:11 — REGNUM Обзор, посвященный проблемам НАТО и борьбе с «российской агрессией», в преддверии саммита государств альянса подготовила исследовательская служба Конгресса США. Об этом 3 декабря сообщает RT.

По мнению авторов документа, альянс продолжает играть важную роль для безопасности его участников, которые должны опасаться политики РФ, а также новых гибридных угроз и атак в сфере кибербезопасности. Главным вопросом, который поднимают специалисты исследовательской службы, является необходимость принятия новой стратегической концепции для блока.

Встреча представителей стран НАТО пройдет в Лондоне 3 декабря.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил «о смерти мозга НАТО».

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