Москва, , 14:31 — REGNUM Высказывания спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины в случае притеснения в этой стране малых народов, являются оценочными, поэтому за комментариями по этому вопросу стоит обратиться в Госдуму РФ. Об этом сегодня, 2 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также: В Киеве заявили о готовности «принять пару областей» РФ в состав Украины

При этом официальный представитель Кремля напомнил, что внешнюю политику в РФ определяет президент страны.

«Внешняя политика РФ формулируется, по Конституции, президентом и реализуется в качестве инструментария МИДом», — отметил Песков.

Говоря о поведении украинской делегации на сессии форума ООН в Женеве в конце ноября, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что «все ветви власти разделяют обеспокоенности и сходятся на неприемлемости этих демаршей».

«Но, что касается других оценочных заявлений, то я рекомендовал бы обратиться в Госдуму», — заключил Песков.

Ранее в сюжете: В Киеве отреагировали на слова Володина о возможном распаде Украины

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, после попытки украинской делегации помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека («Единая Россия») на 12-й сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин указал украинским властям на недопустимость нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп. Политик высказал мнение, что национализм, притеснение малых народов могут привести к выходу из состава Украины ряда областей.

На это в Киеве заявили, что такого никогда не случится, добавив, что готовы принять в состав Украины несколько российских областей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве отреагировали на слова Володина о возможном распаде Украины