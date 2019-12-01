Киев, , 18:52 — REGNUM Министр Внутренних дел Украины Арсен Аваков раскритиковал председателя Госдумы России Вячеслава Володина за его слова о том, что национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей.

Аваков Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Очередной русский дурак прислал новые стекла для розовых очков сторонникам дружбы с Россией», — написал Аваков на своей странице в Facebook, говоря о словах Володина про Украину.

Аваков также призвал Володина «говорить чаще», поскольку «это помогает украинцам лучше понимать истинные устремления «русского мира».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинская делегация попыталась помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека («Единая Россия») на 12-й сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве. Поведение украинской делегации Володин расценил как «очередную демонстрацию нетерпимости представителей власти Украины к малым народам».

Кроме того, считает Володин, что украинским властям необходимо задуматься, почему в 2014 году подавляющее большинство — более 96% жителей Крыма и Севастополя: русские, украинцы, крымские татары, белорусы, армяне, азербайджанцы — приняли решение о вхождении в состав РФ.