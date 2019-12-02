Минск, , 12:50 — REGNUM Следственное управление КГБ Белоруссии завершило предварительное расследование по многочисленным фактам получения и дачи взяток в ходе поставок в республику телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Об этом говорится в опубликованном 2 декабря официальном сообщении КГБ.

«Всего по уголовному делу только у взяткополучателей изъято более 1 650 000 долларов США (в том числе в облигациях), 62 000 евро, более 1 кг золота. После ознакомления обвиняемых с материалами уголовное дело будет передано в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь для направления в суд», — сказано в публикации на официальном сайте КГБ.

Там также указаны 16 фигурантов дела. Среди них — отстранённые от должностей после ареста госсекретарь Совета безопасности Андрей Втюрин и гендиректора белорусского госмонополиста «Белтелеком» Сергей Сиводедов. Первый «обвиняется в получении взяток в сумме не менее 190 000 долларов США и подстрекательстве к даче взятки», второй — «обвиняется в получении взяток в сумме не менее 470 000 долларов США и 15 000 евро».

Среди прочих фигурантов указаны также председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» Феликс Касперович — он обвиняется в получении взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов США совместно с Андреем Подгорным — замначальника главного управления информационных технологий Нацбанка республики.

Начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка республики Игорь Кудасов обвиняется в получении взяток в общей сумме не менее 30 000 долларов США. Директор информационно-вычислительного центра Минфина Юрий Зданевич обвиняется в получении взяток в общей сумме 82 500 долларов США. Начальник управления информационной безопасности департамента безопасности крупнейшего госбанка республики — «АСБ «Беларусбанк» Алексей Милованов обвиняется в получении взятки в сумме 27 000 долларов США. Исполнительный директор ОАО «Банк БелВЭБ» Юрий Пономарев обвиняется в получении взяток в общей сумме 13 000 долларов США, а также выгоды имущественного характера на сумму 1000 фунтов стерлингов.

Фактический руководитель минского ООО «Мобильный сервис» Владимир Жилин обвиняется в даче взяток на не менее 900 250 долларов США. Представитель этой же фирмы Александр Бровка обвиняется в даче взяток в общей сумме 13 000 долларов США, а также предоставление выгоды имущественного характера на сумму 1000 фунтов стерлингов.

Совладелец и один из фактических руководителей минских фирм ООО «Солидекс ПИ» и ООО «Солидекс» Сергей Покрышко обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 195 000 долларов США. Представитель минского ИИУП «АМТ-Груп Интернешнл» Михаил Пригара обвиняется в даче взяток в общей сумме 285 000 долларов США.

Совладелец минского СООО «ДПА» (г. Минск), гражданин Латвии Сергей Шарков обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 53 000 долларов США. Директор минского ООО «ТТ-Связьком» Владимир Томченко обвиняется в даче взятки в сумме не менее 9000 долларов США.

Два гражданина Российской Федерации, представители компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком» также проходят по уголовному делу. В частности, Виталий Горбачев и Владимир Казанцев обвиняются в даче взяток в сумме не менее 190 000 долларов США каждый.

Накануне Александр Лукашенко заявил, что госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась фактически работает в ОДКБ и в 2020 году станет генсеком этой организации. До этого Лукашенко опроверг политическую версию ареста замгоссекретаря Совбеза Белоруссии, заявив, что Андрей Втюрин оказался взяточником.

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